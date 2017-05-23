Преимущества покупки квартир в жилом комплексе Южный Бульвар

Застройщик «Унистрой» предлагает клиентам разнообразные варианты максимально выгодных условий, выгодные условия для покупки апартаментов в респектабельных жилых комплексах. Сегодня жители Тольятти получили уникальный шанс купить квартиру в современном ЖК Южный Бульвар, воспользовавшись программой отсрочки платежа, подробнее на официальном сайте http://tlt-dom.com/.

Преимущества

Рассрочка стала одним из самых актуальных инструментов для приобретения желанных квадратных метров на рынке первичной недвижимости. Компания «Унистрой» модернизировала данную услугу, дополнив ее удобными, для клиентов, опциями. Обновленная форма услуги – отсрочка платежа на приобретение объектов в уже сданных в эксплуатацию, и только возводящихся домах комплекса Южный Бульвар. Если вы продаете собственное жилье, то данная форма будет весьма кстати, поскольку вы сможете купить понравившиеся апартаменты, и внедрять в них ремонтные мероприятия, тем временем живя в своей прежней квартире, вплоть до ее реализации.

Сданные дома №7, 8, 9 и 12

Успейте воспользоваться предложением, где первоначальный взнос равен 0% от стоимости жилья. Стоит отметить, что при желании вы можете внести до девяноста процентов. Среди преимуществ программы можно отметить следующее:

Отсутствие первоначального взноса позволяет стать новоселом, даже без накоплений.

Отсрочка выплаты на двенадцать месяцев станет прекрасной альтернативой квартире под съем. Использовать свою старую жилплощадь, вплоть до дня ее продажи, вместе с тем, выполняя ремонт в новых апартаментах.

Ежемесячные платежи разбиты на равные, небольшие части, что позволит сделать покупку не критичной для семейного бюджета. Однокомнатные квартиры доступны от 15 000 рублей в месяц, двухкомнатные от 18 000 рублей, и трехкомнатные от 20 000 рублей. Вы сможете погасить всю сумму заблаговременно.

Строящийся дом в ЖК Южный Бульвар №10

Первоначальный взнос стартует от десяти процентов, от стоимости объекта. Квартира от застройщика может быть куплена с отсрочкой платежей, до завершения строительных работ (тридцатое декабря 2017 года). Сумма погашается равными частями.

Комфортабельные комплексы с развитой инфраструктурой и эргономичной планировкой, стали доступнее! Застройщик предлагает выгодные условия для приобретения квартир с черновым и чистовым ремонтом.

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