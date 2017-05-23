Квартиры в центре Казани по доступной цене

Компания-застройщик «Унистрой» предлагает потенциальным жильцам современных, концептуальных жилых комплексов выгодные условия для приобретения квартир и обилие программ, помогающих сэкономить достаточно крупную сумму. Если вы хотите купить квартиру в новостройке, обратите внимание на ЖК ART City, расположенный в самом сердце Казани. Большинство домов уже запущены в продажу. Апартаменты в доме №9, с ремонтом, доступны по приятной цене, от 2 220 000 рублей!

Преимущества покупки квартиры с чистовой отделкой и ремонтом

Обустройству жилого пространства предшествуют ремонтные работы, которые могут отнять довольно много времени и сил. Если вы не хотите заниматься поиском рабочих и закупать стройматериалы в большом количестве, то данное эксклюзивное предложение разработано специально для вас! Квартиры с внедренными коммуникациями и чистовой отделкой, позволят въехать в новую квартиру сразу после того, как дом будет сдан в эксплуатацию. Стоит отметить, что эта программа позволит сэкономить, поскольку застройщик сотрудничает с оптовыми поставщиками материалов и квалифицированными мастерами широкого профиля.

Что вы получаете, покупая квартиру в жилом комплексе АРТ Сити

Просторные помещения с улучшенной планировкой.

Стильные квартиры-студии с мобильным пространством открывают широкий простор для творчества и разработки уникального дизайна.

Продуманные коммуникации и приспособления для монтажа систем кондиционирования и хранения, различных вещей.

Развитая собственная инфраструктура.

Предусмотрена система контроля доступа.

Многоуровневая парковка позволяет не загромождать дворы и бульвары.

Экономьте вместе с «Унистрой»

Сегодня одним из распространенных вариантов покупки жилья в Казани является ипотека. Приятной новостью стало то, что клиенты компании могут воспользоваться уникальным предложением – ипотечными каникулами, благодаря которым выплаты по договору приостанавливаются на полгода, или же составляют 50% от ежемесячных платежей, в течение года. Данная программа является идеальным вариантом для тех, кто снимает квартиру, дожидаясь сдачи своего дома в эксплуатацию. Предложение распространяется на жилые комплексы АРТ Сити, Весна и Царево Village. Оптимизируйте свои расходы, избежав платы за съем жилья и ипотеку. Подробнее в офисах продаж по телефону +7 843 295-53-83 или на официальном сайте https://unistroyrf.ru/ipoteka/.

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