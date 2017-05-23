В Тольятти Сабантуй перенесли на июль

Сабантуй в Тольятти проходил ежегодно в День города, мероприятие собирало более 35000 жителей. Однако в этом году с 27 мая по 27 июня для мусульман всего мира время очищения от грехов, начало месяца Рамадан и поста (Ураза), сообщили в Национально–культурной автономии татар г. Тольятти.

В связи с этим проведение Сабантуя планируется 8 июля на территории прибрежного парка Автозаводского района (напротив 8 квартала по ул. Спортивная). В 2017 году праздник состоится уже в 30-й раз и будет посвящен 280-летию со дня основания Ставрополя-Тольятти, сообщает горадминистрация.

В программе праздника: открытый чемпионат Самарской области по национальной борьбе «КОРЭШ», где принимают участие сильнейшие борцы со всех регионов России, ближнего и дальнего зарубежья; матчевая встреча сборной Самарской области и Татарстана в разделе К-1; показательные конные скачки, а также многочисленные площадки для творческих выступлений, спортивных состязаний, игр и конкурсов.