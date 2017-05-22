Бизнес, творчество, спорт: 7 событий для настоящих мужчин

Будни всегда навевают на нас скуку и лень, а от этого они становятся еще мрачнее. Но у АфишиТлт есть для вас восемь мероприятий, которые будут интересны и в будний день.

Существует теория, что когда человек работает изо дня в день, выполняя однотипную работу, мозг перестает развиваться. Поэтому не сидим дома и идем “шевелить мозгами”, играя в квизы. На этой неделе Вас ждут на интеллектуальные игры: 23 мая барная викторина “Икра разума”, 24 мая Тольяттинский брейн-клуб "ТаБуретКа" и 25 мая Паб-квиз “Эйнштейн party Тольятти”.

23 мая пройдет открытая лекция “Турин: как уговорить администрацию вложить ресурсы в культурное наследие”. Как происходят изменения в развитии территории? Как создать совместный план с жителями? Какие игроки могут на этот процесс влиять? Чем наполнять предложения к администрации? Представляя значимые проекты, которые были реализованы в Турине за последние 10 лет, лектор расскажет о своём участии в них и о том, как у группы активных горожан получилось реализовать свои идеи в центре города и изменить окружающую территорию

24 мая из Питера приезжает Азат Диваев с презентацией своего нового альбома “Хроники Акаши” в свободное пространство “СейЧас”. Акустическая презентация альбома питерского музыканта Азата Диваева «Хроники Акаши». Это восточные сказки с психоделическим оттенком, разбавленные электроникой, урбанистическими звуками и шумами крутящегося колеса Сансары.

25 мая пройдет знаменательное событие: Гаревый сезон 2017 года спортивный клуб «Мега-Лада» встречает с особой гордостью и вдохновением, поскольку он будет проходить под торжественным знаком 50-летия тольяттинского спидвея. В честь 50-летия спидвея спортивный клуб «Мега-Лада» готовит серию акций и сюрпризов для болельщиков. Каких именно? Об этом тольяттинцы и гости города узнают на соревнованиях.

Всевозможные мастер- классы проходят в студии “Рыжий лис”. Для детей и взрослых. Например: 24 мая у Вас будет уникальная возмоность нарисовать картину шерстью. А кого именно предстоит нарисовать, смотри тут. А все остальные мастер-классы смотри на АфишаТлт.