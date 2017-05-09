В Самарской области подросток спас всю свою семью из пожара

8 мая, когда вся страна готовилась к празднованию 72-й годовщины Победы, в с. Федоровка Приволжского района случился пожар, который чудом не унес с собой жизни целой семьи, включая малолетних детей, сообщает областное МЧС.

В 16:08 в результате детской шалости с огнем в частном доме с. Федоровка вспыхнул пожар. Двое малышей 2014 и 2015 г.р., находясь в сенях дома, решили поиграть со спичками.

Евгений Тимин, старший брат малышей, находившийся в это время во дворе дома, услышал крики братьев и бросился им на помощь. Открыв дверь в помещение, он увидел, что дети находятся у дальней стены сеней и огонь преграждает им путь к выходу на улицу. Не раздумывая ни секунды, юноша сквозь пламя вбежал в сени, подхватил братьев и передал их своей матери и бабушке, находившимся в одной из комнат дома.

Мама и бабушка тоже не могли самостоятельно выбраться из дома и Евгений, вновь пройдя сквозь огонь, выбежал на улицу, где разбил окно в комнату, в которой находились его родные, и через оконный проем помог выбраться из горящего дома маме, бабушке и двум братьям.

В результате пожара жилой дом оказался частично поврежден огнем. Евгений, его бабушка и один из братьев получили ожоги различной степени, но последствия пожара могли быть намного трагичнее, если бы юный герой не проявил смелость, быстроту реакции и самоотверженность.