В Жигулевске сотрудники Росгвардии пресекли факт незаконного лова рыбы

Находившейся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии обнаружил на территории Жигулевской ГЭС мужчину. Учитывая то, что в настоящее время действует нерестовый запрет на добычу водных биоресурсов, сотрудники Росгвардии решили выяснить, по какой причине гражданин находится в районе плотины и не занимается ли он незаконной ловлей рыбы.

Патрульные обнаружили у него снасти для ловли рыбы - резиновый амортизатор, леску, крючки, а также мешок, в котором находилось 12 ранее выловленных особей судака. На место происшествия вызвана следственно-оперативная группа, задержанный житель г.Тольятти 1962 года рождения передан полиции.

Сумма ущерба, нанесенного в результате противоправных действий, устанавливается. По данному факту сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.