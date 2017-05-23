В Тольятти проходят бесплатные консультации для потенциальных резидентов ТОР

17 мая правительство Самарской области внесло изменения в постановление об обеспечении функционирования ТОСЭР "Тольятти". Сокращен перечень документов, обязательных к предоставлению инвестором - вместо 17 их теперь будет семь. Также упрощены требования к бизнес-плану.

Подробнее об изменениях можно узнать на встречах со специалистами проекта ТОР Агентства экономического развития. Консультации будут проходить с 8:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00) со вторника по пятницу в администрации Тольятти (пл. Свободы, 4, каб. 322, 324).

Контактная информация:

- Александр Дроботов, тел. + 7(996)730-24-20, (8482) 54-34-53 (доб. 3453);

- Николай Свешников, тел. + 7(927)891-23-99, 54-44-44 (доб. 4032);

- Екатерина Черноиванова, тел. +7(927)215-14-44, 54-46-34 (доб. 5180);

- Елена Божок, тел. + 7(927)610-93-28, 54-46-34 (доб. 5179).



Вся необходимая информация по проекту ТОР "Тольятти" размещена на портале invest.tgl.ru.