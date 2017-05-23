Абонентам «МегаФон» предложили три варианта компенсации за сбой связи

Российский сотовый оператор «Мегафон», в сетях которого в минувшую пятницу случился крупный сбой, предоставит клиентам пострадавших регионов три варианта компенсации за проблемы со связью, сообщает Газета.ру.

Напомним, 19 мая абоненты оператора «МегаФон» в Тольятти не смогли воспользоваться сотовой связью. Сообщения о проблемах со связью оператора в нескольких городах Центральной России и Поволжья стали появляться утром. В обед тольяттинские клиенты компании также стали жаловаться в соцсетях на отсутствие связи. Вечером связь была восстановлена.

Как сообщил генеральный директор компании Сергей Солдатенков, варианты компенсации будут предложены всем клиентам, оказавшимся в зоне аварии, в том числе не обращавшимся в контактный центр.

«Первый вариант: один гигабайт траффика и пятьдесят минут голосовой связи. Второй вариант: два гигабайта траффика. Третья опция: бесплатный просмотр одного из новых фильмов на «МегаФон.ТВ». О деталях мы оповестим вас по смс в течение недели», — рассказал топ-менеджер. - Я хочу еще раз извиниться перед всеми нашими клиентами и партнерами, оказавшимися в этой ситуации. Все мы прекрасно понимаем, что сегодня несколько часов без связи – это чрезвычайное происшествие».