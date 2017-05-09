На бульваре Космонавтов под колеса авто угодила 15-летняя девочка

Вечером 22 мая на бульваре Космонавтов произошло Дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим пешеходом.

В 20:15 47-летний водитель Renault Logan (стаж - 28 лет) двигался по жилой зоне со стороны улицы Автостроителей в направлении улицы Ворошилова. По предварительной версии полицейских, в пути следования мужчина допустил наезд на девочку 2002 года рождения, пересекавшую проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства.

В результате ДТП несовершеннолетняя получила телесные повреждения, с которыми была доставлена в одну из городских больниц. После оказания первой помощи врачи назначили пострадавшей амбулаторное лечение.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии автомобилист находился в трезвом состоянии. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка, сообщает облГлавк.