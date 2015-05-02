Внесены изменения в маршрут автобусов №91

В связи с проведением ремонтных работ на дороге по ул. К. Маркса внесены изменения в движении маршрута №91.

Как сообщили в горадминистрации, с 22 мая по 8 июня автобусы будут проезжать от ул. Гагарина по ул. Ленина – ул. М. Горького (правый поворот в направлении ул. Новозаводская) и далее по существующим схемам в прямом и обратном направлениях со всеми имеющимися остановками.

Напомним, что движение автобусов № 73, №93к, №96, №108 будет осуществляться от ул. Гагарина по ул. Ленина – ул. М. Горького – ул. К. Маркса и далее по обычному маршруту. Автобусы № 22 будут двигаться по ул. Гагарина – ул. Ленина – ул. Мичурина и далее по существующим схемам. Автобусы № 142 проедут по ул. М. Горького – ул. Ленина – б-р Молодежный – ул. К. Маркса и далее по прежней схеме.