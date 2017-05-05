Гандбольная «Лада» завоевала «серебро» чемпионата России

В ответном матче финала плей-офф чемпионата России среди команд суперлиги в Ростове-на-Дону «Лада» проиграла «Ростов-Дону» - 18:26 (7:14), став обладателем серебряных наград.

Ка передает пресс-служба тольяттинского клуба, вное превосходство одной команды над другой почти на корню подрубило интригу спустя уже полтайма, когда на табло горели равносильные убийству цифры 10:2. Необратимые последствия для «Лады» случились на наиважнейшем в стратегическом плане отрезке в пять дебютных минут. Счет 5:1 в пользу ростовчанок, установленный на стартовой прямой, заметно подорвал у соперниц их веру в себя.

Дальше становилось только безнадежнее для «Лады». Лидеры тольяттинок, внесшие ключевой вклад в их голевую копилку в первом матче, были дончанками грамотно от излюбленных огневых позиций оттеснены и не сумели себя в привычном стиле проявить.

Гости тщетно пытались при помощи дальней артиллерии выискивать бреши в рамке ворот Лунде, но либо мазали, либо прославленная норвежка оказывалась то и дело на коне.

Оставалась робкая надежда на волшебное перевоплощение волжанок в раздевалке, куда «Лада» ушла, забив два безответных мяча. Ее тренерский штаб в перерыве основательно перекроил состав. Но пара загубленных на старте второй половины пенальти не дала тольяттинкам раскрутить как следует маховик своих атак. Они предпринимали дерзкие попытки возобновить погоню. Дважды своими вспышками, состоящими из трех «сухих» голов, прерывали натиск подопечных Фредерика Бужана. А под самый занавес матча выдали даже мощнейший отрезок со счетом 4:0. Но все же волжские красавицы были вынуждены на второстепенной ступеньке пьедестала почета во время красочной церемонии закрытия чемпионата России смахивать горькие слезы со своих очаровательных глаз.

Фото: ГК "Лада"