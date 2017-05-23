Фото: gm-avtovaz.ru

GM-АвтоВАЗ остановил конвейер

GM-АвтоВАЗ остановил конвейер на неопределенный срок из-за нехватки комплектующих.

Завод с 17 мая вынужденно приостановил производство автомобилей, после того, как один из поставщиков прекратил отправку комплектующих, пишет "Российская газета".

В пресс-службе компании агентству "Автостат" отметили, что последствия внеплановой остановки могут негативно отразиться как на бизнес-процессах, так и на сотрудниках компании.

Ранее в соответствии с производственным графиком GM-АвтоВАЗ приостанавливал работу конвейера на три дня в марте этого года, а также на период майских каникул с 1 по 9 мая.

С августа прошлого года предприятие испытывает сложности, связанные с недопоставкой комплектующих от двух поставщиков, однако их названия не назывались.

По итогам четырех месяцев 2017 года продажи Chevrolet Niva на российском рынке выросли на 2%. Было продано 9526 автомобилей.
  1. АВТОВАЗ
  2. TLT.ru
  3. 23.05.2017 13:45 [125] (0)
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