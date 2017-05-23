Цены на обучение в автошколах станут минимальными?

Представители объединения московских автошкол обратились в ФАС с предложением снизить стоимость обучения вождению до минимальной. Автошколы провели расчет, в результате которого стало понятно, что научиться управлять автомобилем под руководством специалистов практически нереально без значительных инвестиций. Одно из региональных отделений ФАС уже высказало свое мнение по этому вопросу, назвав сложившуюся ситуацию «заговором против потребителей».

Объединение московских автошкол обратилось с официальным письмом к Игорю Артемьеву – руководителю антимонопольной службы. Основным посылом обращения стала просьба установить порядок государственного регулирования тарифов на обучение будущих водителей в автошколах. С таким же обращением планирует выступить и ДОСААФ.

Сколько стоит обучение в московских автошколах?

Представители Объединения московских автошкол вычислили, что себестоимость обучения управлению автомобилем категории В в Москве составляет не менее 33.200 рублей. Данную цифру получили путем расчета для автошколы площадью 80 м2, которая в среднем обучает 300 будущих водителей ежегодно. При этом каждый ученик, согласно программе, получает 56 часов практических занятий и 134 часа уроков по теории. Объединение московских автошкол сделало просчет, который предусматривает, что 70% затрат уходит на зарплату преподавателей и администраторов, 20% - показатель рентабельности, а 5% подразумевают расходы на развитие. Еще 10 % - это резерв для непредвиденных ситуаций, который в денежном эквиваленте составляет 46.000 рублей. Изучая результаты данного исследования, необходимо понимать, что в других регионах страны цифры будут другими.

А что дальше?

Президент Объединения московских автошкол говорит, что установление государственного регулирования тарифов будет завершающим этапом реформы образования водителей. В российском ФАС пока не дали комментарии по новой инициативе автошкол. При этом подобное нововведение уже практиковалось на региональном уровне, но не принесло положительного результата.

В 2012 году Союз автошкол в Тюменской области решил ввести единую цену на обучение в 25.000 рублей. Такое предложение поддержали 19 автошкол, при этом региональное управление ФАС назвало данную инициативу «заговором против потребителей» и наложило штраф на часть организаций.

Как сэкономить на обучении в автошколе?

Вопрос экономии для желающих получить водительское удостоверение остается актуальным. Не стоит отправляться в автошколы с низким качеством обучения, чтобы выгадать определенную сумму – те же деньги вам позже придется потратить на частные уроки вождения с инструктором, чтобы восполнить недостаток знаний. Вместо этого обратите внимание на автошколы, которые предоставляют возможность дистанционного обучения.

Дистанционное обучение в автошколе – это возможность получать знания по теории не в классе, а в формате вебинара. Для этого не обязательно отправляться в автошколу - вы можете подключиться к уроку в любом месте, где есть доступ к сети Интернет. При этом уроки вождения проходят в штатном режиме, что позволяет вам отработать полученные знания на практике. Дистанционное обучение, как правило, стоит дешевле, чем стандартная программа. При этом вы получаете тот же объем знаний и ничего не теряете.

Преимущества дистанционного обучения

Во время занятия преподаватель может демонстрировать слушателям фотографии, видео, карты, схемы проезда и другие материалы. Это позволяет сделать информацию более простой и легкой для восприятия.

Вам не приходится тратить время и деньги, чтобы приехать в школу вождения. Чтобы присоединиться к занятию, достаточно включить ноутбук или компьютер.

Во время урока вы можете задавать преподавателю вопросы в письменной или устной форме. В свою очередь, учитель мгновенно получает информацию от вас и может быстро на нее отреагировать.

Во время лекции вы можете также вести конспект, как и в классе.

После вебинара вы получаете запись урока, которая поможет вам более эффективно подготовиться к финальному экзамену.

Мамам в декрете, которым трудно уйти из дома даже на несколько часов.

Студентам, которые слишком загружены учебой.

Людям с неудобным графиком работы, который не позволяет попадать на занятия в автошколе лично.

Тем, кто проживает за чертой города и вынужден тратить большое количество времени на дорогу в автошколу.

Людям, которые имеют какие-либо проблемы со здоровьем.

Кому подходит дистанционное обучение в автошколе?

Дистанционное обучение в автошколе – это возможность сэкономить время и деньги без ущерба для качества и объема полученных знаний.

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