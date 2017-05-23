В администрации Тольятти обсудили контроль над уличной торговлей

22 мая в администрации города состоялась пресс-конференция по вопросам организации уличной торговли. На вопросы журналистов отвечали представители управления потребительского рынка, управления административной практики и муниципального земельного контроля, УВД и Роспотребнадзора.

Внешний вид торговых объектов обусловлен эксплуатационными требованиями, утвержденными в постановлении городской администрации. Ответственность за санитарное содержание земли, где ведет уличную торговлю тот или иной предприниматель, оговаривается в договоре на размещение. За продавцами также могут быть закреплены дополнительные земельные участки для уборки и благоустройства территории. Объекты мелкорозничной торговли должны иметь вывеску, на которой указывается наименование, если оно имеется, режим работы организации, юридический адрес. Палатки и киоски должны быть оснащены торговым оборудованием, упаковочными материалами. Персонал обязан предохранять товары от загрязнения и строго соблюдать правила личной гигиены и гигиены рабочего места. На все продающиеся товары должны быть в наличии документы, указывающие их происхождение, источник поступления, а также документы, подтверждающие безопасность и качество. Не допускается продажа товаров, поступивших без сопроводительных документов и маркировки.

В Тольятти утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов. Несмотря на это, в городе встречаются факты самовольного размещения торговых объектов. Управление потребительского рынка ведет постоянный мониторинг и периодически выявляет торговую деятельность вне мест, установленных администрацией города. Так, с начала года специалисты управления составили 310 протоколов, 248 из них уже рассмотрены, в результате наложено штрафов на более чем четыре миллиона рублей. За аналогичный период 2016 года было составлено всего 112 протоколов.

За осуществление розничной торговли вне мест, установленных органом местного самоуправления, предусмотрена и административная ответственность. Это может быть предупреждение или штраф в размере 1000-4000 рублей на физлицо, 7500-15000 рублей на должностное лицо и 7500-22500 рублей на юрлицо. За повторное нарушение штраф увеличивается многократно.

Специалисты администрации называли несколько мест, где наиболее часто поступают протоколы по данным правонарушениям в административные комиссии районов. В Автозаводском районе – это «Каретный двор» и ТЦ «Снежная королева». В Центральном районе – ул. Мира, 198, ул. Горького, 49, бульвар 50 лет Октября, 2. В Комсомольском районе в основном протоколы составляются рядом с Кунеевским рынком.

В отношении объектов, которые размещены без правоустанавливающих документов, проводятся работы по их вывозу или переносу. С начала этого года было выявлено 63 самовольных объекта, а вывезено 30. Также и земельные участки могут использоваться уличными торговцами без договора аренды. В этом случае протоколы составляются сотрудниками полиции, а материалы направляются в Росреестр Самарской области. На сегодняшний день составлено 50 таких протоколов, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Сообщить о фактах незаконной торговли на территории города жители могут по телефонам отдела административной практики:

- Автозаводский район – 54-35-10;

- Центральный район – 54-35-75;

- Комсомольский район – 54-35-00.