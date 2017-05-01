Тольяттинцы успешно выступили на соревнованиях по конному адаптивному спорту

В конце апреля воспитанники центра иппотерапии «Живой мир» выступали в Чувашской республике на фестивале по конному адаптивному спорту «Весенняя подкова 2017».

Cамарскую область представляли два Тольяттинских спортсмена выступающих в разных возрастных категориях. Антон Клюев занимается в Центре уже более 10 лет. Он неоднократно становился призером Всероссийских соревнований в Москве, Уфе, Санкт Петербурге. На фестивале Антон достойно представил свой город и был награжден Золотой медалью и кубком.

Впервые принял участие в выездных соревнованиях юный воспитанник Центра Армат Ишмуханбетов. Начинающий спортсмен хорошо запомнил маршрут, прекрасно держал посадку и уверенно управлял вороным конем по кличке Гангстер. Он привез в родной Тольятти золотую медаль и кубок.

11-12 мая при поддержке министерства Экономического развития инвестиций и торговли Самарской области команда тольяттинского центра иппотерапии «Живой мир» представила Самарскую область на открытом личном чемпионате и первенстве среди лиц с ограниченными возможностями здоровья по конному спорту в Липецке.

Тольяттинские спортсмены снова стали одними из лучших. Золотыми медалистами стали Дарья Раптанова и Антон Разгоняев, серебряными - Антон Клюев и Владимир Шапорев, бронзовыми - Валерий Щербаев.

«На соревнованиях нам было интересно увидеть, как развивается иппотерапия и адаптивный конный спорт в Липецкой области. Здесь мы получили замечательный спортивный и реабилитационный опыт. Встречали нас очень радушно, так что нашим спортсменам даже не хотелось уезжать. Когда усилия спортсменов приносят такие результаты, появляется чувство уверенности, желание преодолевать трудности, становиться еще сильнее, учиться и работать над собой дальше», - рассказала директор центра иппотерапии «Живой мир» Анна Цапкова. Также она отметила, что в этом году центр иппотерапии стал победителем в конкурсе социально значимых проектов «Формула хороших дел» ПАО «СИБУР Холдинг». Благодаря участию в проекте для воспитанников центра «Живой мир» будут организованы тренировки, внутриклубные соревнования и выезды команды на всероссийские соревнования.

Сейчас воспитанники центра готовятся к соревнованиям в Москве, которые состоятся в октябре 2017 года.