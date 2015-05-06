На дорогах под Тольятти проводят акцию «Пристегни самое дорогое!»

Госавтоинспекция Ставропольского района в мае проводит профилактическое мероприятие «Пристегни самое дорогое!». Наряды ДПС Госавтоинспекции будут нести службу вблизи детских дошкольных образовательных учреждений Ставропольского района:

26 мая – СПДС с. Подстепки

31 мая – СПДС с. Тимофеевка

В 2017 году на территории Ставропольского района Самарской области произошло уже 7 ДТП с участием детей-пассажиров, в которых одиннадцать несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести.

6 мая в ДТП пострадала девушка 2000 года рождения. Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге М-5 «Урал» в районе 995 км. Виновник аварии, водитель 1977 года рождения, не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, в результате чего допустил столкновение с автомобилем, в котором и находилась несовершеннолетняя пассажирка, жительница Красноярского района Самарской области. Девушка самостоятельно обратилась в больницу по месту жительства с диагнозом: «Сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей головы». В автомобиле пострадавшая находилась с родителями, со слов пристегнута ремнем безопасности…

Профилактические мероприятия «Пристегни самое дорогое!» будут проходить с участием родительской общественности, ведь культура поведения на дорогах формируется прежде всего в семье, и самые главные учителя – родители.