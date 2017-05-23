Лайфхак от ГИБДД: как не стать жертвой угона

Владелец автомобиля может значительно упростить себе жизнь, если заранее подумает о сохранности своего средства передвижения.

По статистике, чаще всего воруют новые и «свежие» автомобили, поэтому их лучше застраховать.

Оборудуйте автомобиль охранной сигнализацией. Лучше доверить это специалистам – некачественная установка грозит другой бедой – самовозгоранием. Дополните электронику механическими приспособлениями для блокировки либо руля, либо коробки передач, либо педалей. Если позволяют материальные возможности, установите спутниковую систему слежения. Чем больше будет систем защиты тем лучше. Если перед угонщиком будет две машины (одна пусть даже с примитивными средствами защиты, а другая без них), выбор упадет на вторую. Кстати, аэрография тоже является одним из средств защиты. Заморачиваться с нарисованными дельфинчиками преступникам не захочется.

В ночное время, если нет гаража, оставляйте свое авто на оборудованных стоянках. Уточните, какие именно обязательства по охране вашего автомобиля берет на себя руководство стоянки. Если же нет возможности воспользоваться автостоянкой, машину желательно оставлять в освещенных местах. Но на камеры ближайших банков или офисов надеяться не стоит. Они настроены в основном на вход в здание и в лучшем случае могут видеть находящиеся рядом машины.

Подъехав к гаражу и выйдя открывать дверь, не оставляйте своего четырехколесного друга с включенным двигателем. Бывает, что пока хозяин возится с замками, загонять потом нечего.

Во время посещения магазинов, баров и ресторанов не оставляйте без присмотра ключи и документы от автомобиля, например, в карманах одежды сдаваемой в гардероб, или на столе в кафе.

Заметили неадекватное поведение сигнализации (не закрывается с первого раза и т.д.), - это сигнал, что кто-то аппаратурой вычисляет ее частоту.

Обращайте внимание, не преследует ли вас одна и та же машина.

Как только сели в салон, блокируйте двери, чтобы не подвергнутся разбойному нападению. А если оно все же произошло, ни в коем случае не оказывайте сопротивления. Помните: жизнь дороже железа!

Если же с вашим автомобилем все же случилась беда, немедленно обратитесь в полицию. Так вероятность его возвращения будет гораздо выше.