Прокуратура Тольятти выявила сайты, занимавшиеся продажей водительских прав, дипломов и медсправок

Прокуратурой Тольятти в ходе мониторинга был выявлен сайт, на котором размещены предложения о приобретении водительского удостоверения нового образца. Потенциальный потребитель услуги, ознакомившись с информацией на сайте, получает возможность приобрести фиктивные документы без прохождения курса обучения в автошколе и получения практических навыков вождения, без знания ПДД и сдачи экзаменов в ГАИ и без предъявления необходимого медицинского заключения.

Прокуратура также выявила несколько сайтов, предлагавших приобрести дипломы о получении среднего, среднего профессионального, высшего образования, а также справок и иных документов об образовании. Потенциальный покупатель вводится в заблуждение относительно возможности работы по специальности при наличии предлагаемых дипломов, несмотря на отсутствие профессиональных навыков.

В ходе мониторинга сети был выявлен сайт на котором размещены предложения о приобретении медицинских справок, больничных листов и медицинских заключений, в том числе и с возможностью оформления «прошедшими датами». Приобретение «фальшивого» больничного листа не только нарушает интересы работодателя, но и причиняет ущерб интересам Фонда обязательного медицинского страхования Российской Федерации.

Прокуратурой города Тольятти в Автозаводский районный суд в интересах неопределенного круга лиц было подано заявление о признании информации, содержащейся в информационно-коммуникационной сети Интернет, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Автозаводским районным судом информация, размещённая на выявленных сайтах признана запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Указанные сайты включены в «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

Решения суда вступили в законную силу.