Ведущим IХ Кубка Мэра Тольятти по интеллектуальным играм станет Александр Друзь

30 мая в «Дворянском доме» (Ленинский проспект 23Б) состоится главное интеллектуальное событие года - «Кубок главы г.о. Тольятти по интеллектуальным играм (Кубок мэра)». В этом году Кубок будет проходить в 9-й раз.

В программе мероприятия игры «Что? Где? Когда?», эксклюзивное музыкальное сопровождение, праздничная программа, и много интересного.

Почетным гостем кубка и ведущим, выступит магистр игры Что? Где? Когда? Александр Друзь.

Участниками мероприятия выступают команды руководителей органов власти, руководители предприятий, банков и средств массовой информации. За время проведения предыдущих кубков в мероприятиях принимало участие более 50 команд-организаций представляющие различные направления жизнедеятельности нашего города. В числе почетных гостей Кубка в разные годы принимали участие именитые знатоки телевизионного клуба Что? Где? Когда? Александр Рубин, Владимир Белкин, Елена Орлова, Виктор Сиднев, Алексей Блинов и другие.

В настоящий момент организационным комитетом ведется прием заявок от организаций и учреждений всех форм собственности, в команде принимает участие 6 человек по формуле 5 игроков и капитан. Организатором мероприятия выступает: МБУ ММЦ «Шанс», Тольяттинский Брейн-Клуб «ТаБуретКа» при поддержке администрации г.о. Тольятти.

Фото: HiPO.kz