Сбербанк ускорил получение банковских гарантий

Предприниматели, которым срочно потребовалась банковская гарантия могут получить её в Сбербанке всего за один рабочий день. Это стало возможным благодаря внедрению технологии Quick decision. Предложение ориентировано на представителей малого бизнеса.

По условиям предложения бизнесмен может получить банковскую гарантию в размере от 50 тысяч до 15 миллионов рублей без залога и обеспечения. При наличии полного пакета документов решение по гарантии принимается в течение 8 рабочих часов. Предложение действует для гарантий, заключаемых в рамках федеральных законов .Срок действия гарантии — до 24 месяцев, но может быть увеличен до 36 месяцев под залог векселей.

Для получения гарантии необходимо обратиться в офис Сбербанка, который занимается обслуживанием юридических лиц со следующими документами: правоустанавливающие документы, финансовая отчетность за последний отчетный год и документы по заключаемому контракту или тендеру.

Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.