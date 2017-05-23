В Тольятти организация загрязняла почву фенолом

Прокуратурой Тольятти по информации, распространенной в средствах массовой информации, проведена проверка функционирования открытой площадки по промывке цистерн и танкоконтейнеров для транспортировки химических продуктов, расположенной в Комсомольском районе.

В ходе проверки деятельности ООО «КонтейнерРемСтрой» выявлены грубые нарушения требований законодательства при обращении с опасными веществами, в результате чего допущен пролив химического вещества «фенол» в почву, сообщает прокуратура области.

Материалы проверки прокурор города направил в Центральный межрайонный следственный отдел г. Тольятти СУ СК РФ по Самарской области, по результатам процессуальной проверки следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 247 УК РФ («нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекших загрязнение окружающей среды»).

Ход расследования уголовного дела взят прокуратурой города на контроль.