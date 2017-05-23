Тольяттинец в числе лучших водителей автобусов в стране

С 18 по 20 мая в Краснодаре проходил Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель автобуса», в котром приняли участие более 40 водителей из 22 регионов страны. Самарская область была представлена командой муниципального предприятия «Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие №3».

Участники соревновались в знании правил дорожного движения и прохождении специальной трассы: демонстрировали навыки скоростного маневрирования и управления автобусом в ограниченном пространстве.

По итогам конкурса тольяттинец, водитель МП «ТПАТП №3» Павел Лябаев занял II место в номинации «Водители автобусов большой вместимости», сообщает горадминистрация.

Конкурс проводится Министерством транспорта России совместно с Научно-исследовательским институтом автомобильного транспорта в целях совершенствования профессионального мастерства, повышения авторитета профессии водителя, создания дополнительных стимулов к повышению квалификации и закреплению водителей на предприятиях.
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  3. 23.05.2017 18:02 [102] (0)
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