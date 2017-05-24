Отличия и польза роллов и суши

Как правило, любителей пикантной и экстравагантной пищи, объединяет японская кухня. Пикантность этой кухни заключается в разнообразии острых и кисло-сладких соусах, которые подаются к роллам и суши, какие оттеняют и дополняют вкусовые качества различных ингредиентов.

Так как, приготовление таких блюд требуют определенной сноровки и навыков, а также знаний и определённых приспособлений, то лучше довериться к профессионалам. То есть сходить в специализированное кафе или ресторан. Или, как вариант, заказать суши с доставкой на дом, или другое место. Отлично может дополнить меню заказ салатов, которые, как правило, не уступают в разнообразии основным блюдам.

Каковы же отличия роллов и суши?

Суши – это традиционная японская закуска, которая состоит из копчёного или сырого филе какой-либо рыбы с дополнением какого-нибудь овоща или традиционного риса. Здесь начитывается ингредиентов, как правило, всего два или три. К ним всегда подаётся характерный соус, и они едятся холодными.

Роллы - это «кручёные суши» с помощью специальной циновки из бамбука (маки или макидзуси). Готовят роллы таким образом: на циновку кладут лист прессованных водорослей «нори», затем рис, а затем разнообразную начинку из сыра, филе рыбы, каких-либо овощей и, возможно, японского хрена «вассаби». Далее, с помощь этой же циновки скручивают ролл в виде колбаски и режут порционно. Они так же подаются с подходящим соусом, но, в отличие от суши, многие виды роллов разогревают при подаче.

Польза роллов и суши

Вследствие многих споров и разговоров, однозначно пришли к выводу о полезности данных блюд.

Один из основных ингредиентов – рис, который выводит токсины из организма и действует как сорбент. О значении рыбы, для нормальной жизнедеятельности организма человека – знают все, а в синтезе с рисом, происходит непрерывное насыщение организма микроэлементами.

Неспроста в Японии с древних времен такая еда обозначалась иероглифом долголетия.

Бытует так же и мнение, что в комплексе, такая еда способна усиливать сексуальное влечение и является сильным афродизиаком. Таким образом, при случае организации романтического вечера – стоит заказать суши с доставкой.

Отдельно стоит сказать об истинном умении подачи таких блюд. В Японии принято уделить этому особое значение, так как, по их мнению, необходимо получать от пищи еще и эстетическое удовольствие для достижения полной гармонии души и тела.

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