Фото: радио август

Замначальника полиции О МВД России по Ставропольскому району ответит на вопросы граждан

В Ставропольском районе на прямую связь с населением выходят заместители начальника О МВД России по Ставропольскому району. Любой желающий может задать волнующий его вопрос и получить на него компетентный ответ!

24 мая в «прямой телефонной линии» примет участие заместитель начальника полиции О МВД России по Ставропольскому району – начальник отдела уголовного розыска подполковник полиции -  Савенков Евгений Вячеславович.

Задать интересующие Вас вопросы Вы можете по телефону: (8482) 28-17-26  с 10:00 до 13:00.
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  3. 24.05.2017 07:02 [122] (0)
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