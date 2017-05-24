Замначальника полиции О МВД России по Ставропольскому району ответит на вопросы граждан

В Ставропольском районе на прямую связь с населением выходят заместители начальника О МВД России по Ставропольскому району. Любой желающий может задать волнующий его вопрос и получить на него компетентный ответ!

24 мая в «прямой телефонной линии» примет участие заместитель начальника полиции О МВД России по Ставропольскому району – начальник отдела уголовного розыска подполковник полиции - Савенков Евгений Вячеславович.

Задать интересующие Вас вопросы Вы можете по телефону: (8482) 28-17-26 с 10:00 до 13:00.