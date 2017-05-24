С каждым днем растет количество детей, пострадавших на дорогах Тольятти

Руководство Госавтоинспекции г. Тольятти очень обеспокоено ситуацией на дорогах города, особенно большим количеством дорожных аварий с участием детей. Дорожно-транспортные происшествия с участием несовершеннолетних регистрируются ежедневно:

22 мая в 20:15 в жилой зоне вблизи дома № 14 по бульвару Космонавтов совершен наезд на пешехода, 14-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть слева направо. С множественными ушибами девочка обратилась за медицинской помощью.

Начальник отдела ГИБДД У МВД России по г. Тольятти подполковник полиции Сергей Фокин:

«В этом году пострадавших маленьких пешеходов и пассажиров значительно больше, чем в прошлом году – травмы получил 51 ребенок в возрасте до 16 лет, что на 10 детей больше, чем в прошлом году. В свете такого всплеска количества ДТП с участием детей принято решение об усилении работы по выявлению нарушений Правил дорожного движения водителями на дорогах нашего города, влияющих на аварийность, а также усугубляющих последствия ДТП. Это в первую очередь нарушение таких положений ПДД, как обязанность предоставления преимущества пешеходам, использование ремней безопасности и специальных удерживающих устройств при перевозке детей»