Тольяттинцев приглашают на мастер-класс по вязанию

31 мая в 18.00 приглашаем в городской музейный комплекс «Наследие» всех, кто давно мечтал научиться создавать красоту собственными руками!

Для детей и взрослых будет проведен мастер-класс по вязанию спицами и крючком. начинающим рукодельницам продемонстрируют приемы создания различных узоров. Вы увидите: вязать совсем не сложно, а очень интересно! Научиться вязать можно даже за один вечер, а за пару вечеров – изготовить собственными руками самый лучший подарок близким. На мастер-класс приглашаются дети и взрослые, в рамках этого мероприятия состоится экскурсия по экспозиции «Старый…новый город: история одного дома».

Стоимость мастер-класса с экскурсией - 85 рублей. Дети и пенсионеры – 70 рублей.

Адрес ГМК «Наследие»: улица Советская, 39.

Телефон: 48-73-03.