Тольяттинцев приглашают на мастер-класс по вязанию

31 мая в 18.00 приглашаем в городской музейный комплекс «Наследие» всех, кто давно мечтал научиться создавать красоту собственными руками!

Для детей и взрослых будет проведен мастер-класс по вязанию спицами и крючком. начинающим рукодельницам продемонстрируют приемы создания различных узоров. Вы увидите: вязать совсем не сложно, а очень интересно! Научиться вязать можно даже за один вечер, а за пару вечеров – изготовить собственными руками самый лучший подарок близким. На мастер-класс приглашаются дети и взрослые, в рамках этого мероприятия состоится экскурсия по экспозиции «Старый…новый город: история одного дома».

Стоимость мастер-класса с экскурсией - 85 рублей. Дети и пенсионеры – 70 рублей.

Адрес ГМК «Наследие»: улица Советская, 39.

Телефон: 48-73-03.

 
  1. Культура
  2. TLT.ru
  3. 24.05.2017 07:48 [152] (0)
  4. версия для печати
...
...

© 1997-2015, TLT.ru
При полном или частичном цитировании материалов, ссылка на TLT.ru обязательна.
Для Интернет-изданий - гиперссылка на TLT.ru
Все материалы данного информационного портала, не предназначены к посмотру лицами не достигшими возраста 16 лет.

Телефон: 770-757
Редакция: reporter@tlt.ru
Отдел рекламы: reklama@tlt.ru

 Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Система Orphus