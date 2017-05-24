Синоптики пообещали россиянам «розовое лето»

Синоптики ожидают, что летом температура в европейской части России будет около и выше нормы, аномальные дожди маловероятны.

"Наиболее вероятный сценарий, что в течение трех летних месяцев на европейской территории России температурный фон будет около и выше нормы, избытка осадков мы не ожидаем. По всем расчетам осадков ожидается меньше, чем в прошлом году", — сказал глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд. 

По его словам, такие температуры у метеорологов на картах соответствуют розовому цвету.

"Как мы детство свое видим в розовом цвете — все прекрасно. Получается "розовое лето", — добавил глава службы.
  1. Общество
  2. РИА Новости
  3. 24.05.2017 08:02 [161] (0)
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