Синоптики пообещали россиянам «розовое лето»

Синоптики ожидают, что летом температура в европейской части России будет около и выше нормы, аномальные дожди маловероятны.
"Наиболее вероятный сценарий, что в течение трех летних месяцев на европейской территории России температурный фон будет около и выше нормы, избытка осадков мы не ожидаем. По всем расчетам осадков ожидается меньше, чем в прошлом году", — сказал глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, такие температуры у метеорологов на картах соответствуют розовому цвету.
"Как мы детство свое видим в розовом цвете — все прекрасно. Получается "розовое лето", — добавил глава службы.