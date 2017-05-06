Дмитрий Медведев и Николай Меркушкин обсудили строительство дорог и новой поликлиники в Тольятти

В Москве состоялась рабочая встреча Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева с Губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным, в ходе которой они обсудили социально-экономическую ситуацию в области, выполнение социальных обязательств, а также целый ряд вопросов, касающихся развития губернии.

Как сообщает правительство региона, на встрече обсуждалась дополнительная господдержка программы по созданию новых рабочих мест в Тольятти, а также профессиональной переподготовки и повышения квалификации, в том числе бывших работников АВТОВАЗа.

Также поднималась тема подготовки к празднованию 50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ. В частности, привлечение средств федерального бюджета на строительство новых поликлиник. В 2017 году за счёт средств областного бюджета в городском округе Тольятти начато строительство поликлиники на 1000 посещений в смену, а также детской поликлиники на 500 посещений в смену. Для завершения строительства требуется федеральная поддержка. Глава российского Правительства поддержал просьбу самарского Губернатора и дал соответствующее поручение профильным Министерствам.

Также поддержка со стороны российского Правительства будет оказана в строительстве автомобильных дорог и благоустройстве Тольятти. Данные мероприятия предусмотрены Планом основных мероприятий по празднованию полувекового юбилея выпуска первого вазовского автомобиля. Так, в рамках Плана предусмотрено строительство и реконструкция ряда автомобильных дорог. Наиболее капиталоемкими являются реконструкция автодороги Тольятти–Ягодное и строительство улично-дорожной сети западнее Московского проспекта в Тольятти.

На встрече также обсуждались перспективы строительства завода по переработке промышленных и бытовых отходов на полигоне «Преображенка» (Тольятти). Проект на принципах государственно-частного партнерства планируется реализовать в 2018 году с участием госпредприятия «Экология». Оно обеспечивает обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение более половины образующихся на территории региона отходов производства и потребления.