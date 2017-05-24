Минтруд назвал профессии с самой высокой и низкой зарплатой

Самый высокий уровень заработной платы за 2016 год зафиксирован в финансовой сфере деятельности (средняя зарплата — 78 311 рублей), самый низкий — в сельском хозяйстве, охоте и лесной отрасли (средняя зарплата — 21 445 рублей), сообщили RT в Министерстве труда и социальной защиты.

Следует отметить, что в 2015 году на первом месте по заработку также была финансовая отрасль (средняя зарплата — 69 480 рублей). Меньше всех получали сельскохозяйственные работники (средняя зарплата — 19 455 рублей).

По информации Росстата, в 2016 году средняя зарплата в России составила 36 746 рублей.

Главный экономист Института фондовых рынков и управления Михаил Беляев подчеркнул, что финансовый сектор — действительно один из самых высокооплачиваемых наряду с нефтегазовой отраслью. По его словам, к занятым в финансовой сфере деятельности можно отнести сотрудников банков, фондового рынка, а также финансистов, которые работают на предприятиях, и бухгалтеров.

«Те, кто входит в топ-менеджмент, имеют зарплату выше, чем в других секторах экономики. Её предел открыт. Зарплаты так называемых топ-30 или топ-50 даже неловко называть. Это миллионы. Просто хороший банковский или биржевой сотрудник получает 150—200 тыс. рублей», — обрисовал ситуацию Беляев.

В пресс-службе сервиса по поиску работы и сотрудников Superjob.ru отметили, что в любой сфере есть высококвалифицированные профессионалы, которым предлагают достойную зарплату. Сельское хозяйство не исключение.

«Технолог по птицеводству может рассчитывать на зарплату от 200 тыс. рублей, а главный технолог по мясопереработке — на ежемесячный доход от 150 тыс. рублей, — пояснили RT в компании. — В финансовой сфере также могут встречаться невысокие зарплаты. Под угрозой потери работы уже оказались специалисты, «работающие с бумажками», например низкоквалифицированные бухгалтеры. В ближайшем будущем спрос на такие профессии будет падать с каждым годом, а соответственно, будут снижаться зарплатные предложения».

По данным организации, на самые высокие зарплаты сейчас могут претендовать работники в IT-сфере