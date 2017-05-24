Николай Меркушкин: «Тольяттинская «Лада» подтвердила, что у нас одна из лучших гандбольных школ в стране»

На днях состоялся второй матч финала плей-офф чемпионата России по гандболу среди команд женской суперлиги. Тольяттинская «Лада» завоевала серебряные медали, уступив первое место клубу «Ростов – Дон».

По итогам предварительного этапа чемпионата России «Лада» заняла второе место, одержав 17 побед в 20 матчах. На стадии плей-офф тольяттинская команда одержала победы над московским «Лучом» (29:24, 34:22) и звенигородской «Звездой» (38:28, 32:27). В матче за золото «Ладе» предстояло сразиться с «Ростов – Доном», который по ходу чемпионата не потерпел ни одного поражения, а в середине мая выиграл Кубок Европейской гандбольной федерации.

В первом финальном матче, который состоялся в Тольятти 18 мая, «Лада» уступила со счетом 26:30. В ответной встрече, прошедшей вчера в Ростове – на – Дону, хозяйки оказались сильнее - 26:18. Тольяттинский клуб стал серебряным призером. В прошлом году «Лада» выигрывала бронзу.

Н.И. Меркушкин, Губернатор Самарской области:

«Поздравляю «Ладу», тренерский штаб, игроков, сотрудников клуба, болельщиков с завоеванием серебряных медалей! Тольяттинскому клубу противостоял очень сильный соперник, обладатель еврокубка, у которого финансовые возможности выше, и легионеры в составе играют. «Лада» же на протяжении многих лет делает ставку на своих игроков, воспитанниц клубной школы, и это дает высокий результат, команда завоевывает награды. В этом сезоне три гандболистки «Лады», выигравшие золото Олимпийских игр 2016 года, покинули состав, им на смену пришли молодые спортсменки. Тем не менее, наша команда завоевала серебро. Это пример того, как надо выстраивать систему подготовки игроков от детско-юношеского уровня до профессионального клуба. «Лада» подтвердила, что у нас одна из лучших гандбольных школ в стране. Правительство Самарской области совместно с ОАО «АвтоВАЗ» будет и дальше поддерживать команду».