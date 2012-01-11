Тольяттинцам расскажут, как не загубить свою свадьбу

28 мая в 14.00 в гостиничном комплексе «Парк Отель» состоится уникальный мастер-класс «Как не загубить свою свадьбу?» известного режиссера праздников Николая Лихачева.

На встрече соберутся ведущие специалисты event-индустрии Самарской области. Главная свадебная фея ГК «Парк Отель» Наталья Мирлас подскажет как добавить волшебства в ваше торжество. Татьяна Хрусталева поделится самыми последними трендами в оформлении свадеб.

Гости познакомятся с лучшими координаторами Самары и Тольятти. Они помогут распланировать день вашей долгожданной свадьбы так, чтоб он остался в памяти одним из самых счастливых в жизни.

А режиссеры расскажут о новых концепциях праздника.

Мастер-класс будет интересен даже тем, кто уже распланировал свое торжество.

На десерт гостей ждет розыгрыш подарков от партнёров мероприятия. Бронь мест по телефонам: 49-67-67, 48-97-97.