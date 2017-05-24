На этой неделе тольяттинские школьники услышат «Последний звонок»

Тольяттинские школы готовятся к традиционному «Последнему звонку». В каждой школе, где есть выпускные классы, состоятся педсоветы, которые примут решение по каждому ученику о возможности его допуска к экзаменам, к итоговой аттестации, с последующей выдачей аттестатов.

Всего в городе 71 школа, одиннадцатые классы есть в 66 из них, в которых заканчивают обучение 2 870 выпускников, рассказала руководитель департамента образования Елена Пинская, отметив, что выпускников девятых классов почти вдвое больше.

В 2017 году последний звонок для подавляющего большинства одиннадцатиклассников состоится в пятницу, 26 мая, за исключением тех школ, на базе которых проводится государственный экзамен в девятых классах по английскому языку. По этой причине в школе №3 последний звонок перенесен для одиннадцатых классов на 24 мая, а в школах № 32 и 49 – на 25 мая. Для учеников девятых классов последний звонок планируется с 24 по 26 мая. Но в этом случае даты и время мероприятия учреждения определяют полностью самостоятельно. Особое внимание будет уделено вопросам безопасности. Во всех местах проведения праздника охрану обеспечат сотрудники отдела полиции, ЧОПы, сотрудники школ и родители выпускников.

Напомним, что в день проведения праздника, 26 мая, установлен полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции на всей территории городского округа.