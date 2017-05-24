В России хотят ужесточить наказание за отказ водителя от проверки на алкоголь

МВД предложило ужесточить наказание для водителей за отказ от медицинской проверки на наличие алкоголя в организме, увеличив с двух до трех лет срок лишения прав и подняв до 35 тысяч рублей сумму штрафа, пишет "Интерфакс".

Таким образом, в случае принятия поправок, отказ от медицинского освидетельствования будет наказываться строже, чем само управление автомобилем в состоянии опьянения - за это правонарушение могут назначить штраф в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления на срок от полутора до двух лет.

"Нововведения позволят повысить профилактическую составляющую установленных мер административной ответственности, обеспечить неотвратимость наказания в отношении лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, а также минимизировать случаи их отказа от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения", - говорится в пояснительной записке.

В МВД считают, что "принятие законопроекта положительно отразится на повышении безопасности дорожного движения".