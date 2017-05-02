Тольяттинские приставы нашли должников, просканировав номера их автомобилей

В рамках акции «Мобильный розыск» судебные приставы Управления ФССП России по Самарской области продолжают разыскивать должников, сканируя государственные номера транспортных средств. На этот раз работники ведомства совместно с сотрудниками Госавтоинспекции проверили жителей одного из сел Ставропольского района на наличие задолженностей.

В ходе мероприятия судебные приставы просканировали 18 автотранспортных средств, среди которых было 9 автомобилей, принадлежащих должникам по административным штрафам за нарушение ПДД на общую сумму около 4,5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.

Гражданам были вручены требования о явке на прием к судебным приставам-исполнителям, сделаны предупреждения об административной ответственности по ч.1 ст.17.14 КоАП РФ («Нарушение законодательства об исполнительном производстве»). Также всем гражданам были разъяснены порядок исполнения требований исполнительных документов и возможности сервиса «Банк данных исполнительны производств».