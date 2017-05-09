Пьяный 23-летний тольяттинец на улице Комсомольской врезался в опору рекламного щита (фото)

23 мая водитель 1994 г.р., управляя автомобилем ВАЗ-2114 в состоянии алкогольного опьянения, двигался по ул. Комсомольской в направлении ул. Мира. В 3:10 в районе дома № 171а по ул. Комсомольской он нарушил расположение авто на проезжей части и допустил наезд на опору рекламного щита, расположенную слева.

В результате ДТП водитель автомобиля был госпитализирован с перелом костей носа, черепно-мозговая травма, сообщили в ГИБДД Тольятти.

В отношении 23-летнего правонарушителя вынесено определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 12.24 КоАП РФ, а также вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 12.26ч.1 КоАП РФ – за невыполнением водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.