Опрос: Современная российская молодежь создает семью в 28-30 лет

Молодые люди в России в настоящее время не торопятся вступать в брак и создают семью к 28-30 годам, сообщил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров на парламентских слушаниях в Госдуме, посвященных молодежной политике.

"Если коротко, сегодня люди не стремятся слишком быстро связывать себя узами брака. Они оставляют для себя возможность попробовать, потестировать и не хотят раньше времени совершать ошибки… на создание собственной семьи и к вступлению в брак не торопятся, а попозже – к 28-30 годам", — сказал Федоров.

Ранее замминистра труда и соцзащиты Алексей Вовченко заявлял, что в настоящее время российские семьи заводят детей в возрасте порядка 25 лет.
  1. Общество
  2. РИА Новости
  3. 24.05.2017 12:38 [88] (0)
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