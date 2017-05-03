Еще один пьяный тольяттинец врезался на своем автомобиле в опору (фото)

24 мая в 2 часа ночи 27-летний водитель, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем «Шевроле Нива», двигался по ул. Свердлова в направлении ул. Юбилейная. В районе дома №14 по ул. Степана Разина он нарушил правила расположения автомобиля на проезжей части и въехал в контактную опору.

В результате ДТП пострадали два человека. Водитель автомобиля был госпитализирован с ссадинами мягких тканей головы. Пассажир был госпитализирован с травматическим вывихом левого плеча с переломом большого бугорка. 

Как сообщили в ГИБДД, в отношении 27-летнего правонарушителя, вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 12.24 КоАП РФ, а также составлены протоколы по ч. 1 ст. 12.8 КоАП - за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, ранее схожее ДТП произошло на улице Комунистической. 23-летний водитель врезался в опору рекламного щита.
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  2. TLT.ru
  3. 24.05.2017 13:20 [241] (0)
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