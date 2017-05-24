4 главных заболевания, угрожающие посетителям тольяттинских лесов

Областной Роспотребнадзор рассказал об актуальных для нашего региона природно-очаговых заболеваниях, о которых каждому стоит узнать подробнее в преддверии наступления эпидемического сезона.

Клещевой вирусный энцефалит (КВЭ)

Наиболее опасны клещи рода Ixodes и Dermacentor, переносчики клещевого вирусного энцефалита и клещевого боррелиоза (болезнь Лайма). Кроме этого, клещи являются переносчиками таких заболеваний у людей, как эрлихиоз, анаплазмоз, туляремия, тиф сыпной и возвратный. Животные также могут заболеть боррелиозом, бабезиозом, эрлихиозом и анаплазмозом.

Клещевой вирусный энцефалит (КВЭ) — острое инфекционное вирусное заболевание, которое чаще всего поражает центральную нервную систему.

Моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ) — инфекция, которая поражает кожу, печень, ЦНС и костный мозг. Чаще всего заболевание диагностируется у детей и пациентов старше 40 лет. Характерные симптомы заболевания: лихорадка, повышение температуры, озноб, головная боль, слабость, потеря аппетита. У некоторых больных появляются сыпь, боли в животе, рвота и диарея.

Гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ) — острое инфекционное заболевание, вызываемое бактерией анаплазмой. Характеризуется высокой температурой и общими симптомами отравления.

Инфекционный клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) — инфекционное заболевание, которое может вызывать нарушения в работе нервной системы, опорно-двигательного аппарата и сердца. Также нередко характеризуется поражениями кожи.

Чтобы защититься от клещей при посещении лесов необходимо

надевать куртку с капюшоном или заправлять волосы под косынку или шапку;

ворот рубашки должен быть плотно застегнут;

надевать светлую однотонную одежду;

манжеты рукавов должны плотно прилегать к куртке;

верхнюю часть одежды заправлять в брюки;

брюки заправлять в сапоги, гольфы или носки с плотной резинкой.

Эффективность защиты многократно увеличивается при обработке одежды специальными аэрозольными химическими средствами – акарицидными (убивающими клещей), репеллентными (отпугивающими клещей) или акарицидно-репеллентными (отпугивающими и убивающими одновременно). Правильное применение специальных акарицидных или акарицидно-репеллентных средств обеспечивает уровень защиты до 100%.

В случае присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться в лечебное учреждение для удаления клеща и решения вопроса для определения показаний к назначению экстренной специфической профилактики.

Само- и взаимоосмотры для обнаружения клещей необходимо проводить каждые 15 – 20 минут. Самое надежное средство избежать заражения клещевым вирусным энцефалитом - вакцинация. Вакцинация против клещевого вирусного энцефалита проводится профессиональным группам риска, работающим в эпидемический сезон передачи клещевого энцефалита в природном очаге.Состоит из 2-х внутримышечных инъекций, с наиболее оптимальным интервалом между ними 5-7 месяцев, последняя прививка делается не позднее, чем за 2 недели до выхода в очаг КЭ, ревакцинацию проводят однократно через год после завершенной вакцинации, последующие отдаленные ревакцинации проводят каждые три года однократно.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом

Источником заражения являются различные виды диких мышевидных грызунов. Наиболее часто заражения ГЛПС происходят воздушно-пылевым путем – возбудитель вместе с аэрозолями, содержащими продукты жизнедеятельности зверьков, через верхние дыхательные пути попадает в легкие человека с последующим поступлением в кровь. Возможно заражение при употреблении в пищу продуктов, загрязненных выделениями грызунов, а также контактно-бытовым путем.

Для того чтобы предотвратить заражение необходимо помнить о соблюдении личной гигиены, хранить продукты питания в плотно закрытых емкостях, не доступных грызунам, при проведении уборочных работ на садово-огородном участке рекомендуется воспользоваться ватно-марлевой повязкой, уборку проводить только влажным методом без предварительного выметания пыли, мусора и мышиного помета, а обильно смывая их водой. После уборки тщательно вымыть руки и обработать их дезинфицирующими препаратами или дезинфицирующими салфетками.

Время от момента заражения до появления клинических симптомов обычно составляет 14-21 день, но может удлиняться до 35 дней.

Заболевание начинается остро – с озноба, повышения температуры тела, появления сильных головных болей, ломоты в мышцах и суставах, потери аппетита, общей слабости, затем появляются боли в пояснице и животе. Далее наступает период геморрагических проявлений. Так как вирус поражает кровеносные сосуды, они становятся ломкими и проницаемыми, в результате чего у больных появляются кровоизлияния, а в тяжелых случаях и кровотечения. Развивается острая почечная недостаточность, что проявляется уменьшением количества выделяемой мочи, вплоть до полного прекращения мочевыделения. Продолжительность второго периода зависит от тяжести болезни. Исход заболевания зависит от своевременно начатого лечения.

При появлении указанных симптомов заболевания необходимо немедленно обратиться к врачу! При несвоевременном обращении за медицинской помощью могут развиться тяжелые формы заболевания, представляющие серьезную опасность для жизни человека.

Туляремия

Туляремия — природно-очаговое инфекционное заболевание с поражением лимфатических узлов, кожных покровов, иногда глаз, зева и легких, сопровождающееся выраженной интоксикацией.

Возбудитель туляремии — бактерия . Она достаточно устойчива во внешней среде, но при кипячении погибает через 1-2 минуты. Основной источник инфекции — грызуны (ондатры, крысы, мыши, суслики, зайцы). Достаточно часто заражаются охотники, фермеры, заготовщики меха, мясники — при контакте с зараженными животными, при разделке туш.

Источники заражения

Переносчиками туляремии являются кровососущие насекомые, возбудитель также может проникать через неповрежденную кожу или через легкие — при вдыхании пыли, возможно массовое заражение через некачественно приготовленную пищу и загрязненную воду — именно поэтому туляремия рассматривается в качестве вероятного биологического оружия. Больной человек опасности для окружающих не представляет, хотя восприимчивость людей к данной инфекции очень высока.

Клиническая форма заболевания зависит от пути проникновения. Инкубационный период — от 1 до 30 суток (чаще 3-7 дней).

Обычно болезнь начинается остро, с головной боли, тошноты, рвоты, температура тела быстро поднимается до 39-40°С, появляется озноб. Кожа лица и шеи краснеет, наливаются кровью сосуды конъюнктивы. Появляется сыпь, которая к 8-12-му дню болезни шелушится, после нее может остаться пигментация кожи.

Лихорадка Западного Нила

Переносчиками вируса являются комары, клещи, а резервуаром инфекции - птицы и грызуны. Лихорадка западного Нила имеет отчетливую сезонность - позднее лето и осень.

Инкубационный период колеблется от нескольких дней до 2-3 нед (чаще 3-6 дней). Заболевание начинается остро с быстрого повышения температуры тела до 38-40°С, сопровождающегося ознобом. У некоторых больных повышению температуры тела предшествуют кратковременные явления в виде общей слабости, понижения аппетита, усталости, чувства напряжения в мышцах, особенно в икроножных, потливости, головных болей.

Профилактика Лихорадки Западного Нила:

Легче и надежнее всего предупредить лихорадку западного Нила, избегая комариных укусов.

- Находясь на воздухе, пользуйтесь репеллентами. Выполняйте указания, приведенные на упаковке.

- Многие комары наиболее активны в сумерках и на рассвете. В это время следует пользоваться репеллентами от насекомых, а также носить одежду с длинными рукавами и брюки или не выходить на улицу.

На светлой одежде вам будет легче заметить комаров.

- На окнах и дверях следует установить хорошие защитные сетки, чтобы комары не проникли в дом.

- Уничтожьте места размножения комаров, не допуская наличия стоячей воды в цветочных горшках, ведрах и бочках. Меняйте воду в поилках для домашних животных, а также в купальнях для птиц каждую неделю. Просверлите отверстия в качелях, сделанных из покрышек, чтобы в них не скапливалась вода. Из детских бассейнов следует выливать воду и ставить их на бок, когда никто ими не пользуется.