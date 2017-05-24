В России выросли продажи препаратов против стресса

Россияне стали чаще покупать антидепрессанты и успокоительные, пишут "Известия". С января по апрель 2017 года продажи антидепрессантов в сравнении с тем же периодом 2016-го выросли на 25%. В прошлом году было реализовано 772,7 млн упаковок антидепрессантов, за первые четыре месяца 2017-го - 964,6 млн. Поднялись и продажи успокоительных средств. В текущем году их приобрели на 11,1% больше, чем в тот же период в 2016-м. Год назад россияне приобрели 2,6 млрд упаковок, а теперь – 2,9 млрд.

Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства DSM Group. Генеральный директор компании Сергей Шуляк считает, что дело в росте покупательной способности населения.

— Экономическая ситуация в стране стабилизировалась, люди снова стали тратить деньги на препараты, которые не являются предметом первой необходимости или жизненно важными. В их число входят витамины, гормональные контрацептивы, успокоительные лекарства... Когда денег было меньше, эти показатели были ниже, потому что, например, без успокоительных человек может обойтись, выпив просто чай, — пояснил Сергей Шуляк.

Тем не менее, врачи-психиатры допускают, что в последнее время люди стали тревожнее и агрессивнее. Врач-психотерапевт Тамара Дорохова констатирует рост агрессии и тревоги среди пациентов. По ее словам, врачи стали чаще назначать антидепрессанты, потому что «самостоятельно со своей злобой люди уже не справляются».

— Депрессия – это подавленные гнев, агрессия и злоба. Когда человек не может ее выплеснуть, он отправляет ее внутрь себя, и тогда впадает в депрессию, из которой не может выйти самостоятельно. Агрессию и злость принято считать аморальным проявлением, но на самом деле это базовая эмоция человека, когда он предчувствует опасность. Сейчас прошла волна кризиса, удорожания жизни, есть люди не увереные в своей стабильности: все эти факты влияют на самоощущение человека. Поэтому люди чаще стали нуждаться в дополнительной медикаментозной помощи для борьбы с депрессивным настроением, — объяснила врач-психиатр.