В Тольятти грузовик переломал ноги рабочему

На улице Вокзальной 23 мая рабочий получил производственную травму.

Утром водитель грузовика «Скания» привез резиновую плитку по адресу Вокзальная, 118. При разгрузке он находился на водительском сидении. Внезапно транспортное средство покатилось назад. Рабочий, который занимался разгрузкой, оказался прижат к деревянным поддонам с плиткой.

На место происшествия была вызвана скорая помощь. Мужчину госпитализировали в ГБ5 с предварительным диагнозом перелом обеих ног, сообщает паблик «Происшествия Тольятти».

Водитель находился за рулем транспортного средства, поэтому происшедшее было квалифицировано как наезд.

Фото: «Происшествия Тольятти».