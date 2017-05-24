В 20 квартале планируется новая школа почти на 1,5 тысячи учеников

В Автозаводском районе Тольятти может появиться новое образовательное учреждение. Как сообщила руководитель департамента образования Елена Пинская, школу хотят возвести в 20 квартале. Планируется, что новая школа сможет принять 1360 учеников.

Здесь уже имеется фундамент под школу, однако в таком состоянии, что его следует демонтировать. Возобновить строительство школы планируется по областной программе. Но это будет возможно лишь в том случае, если найдется подходящий проект из числа уже существующих и где-то применявшихся. Подобные проекты повторного применения находятся в федеральной базе. Конечно, эту документацию придется привязывать к нашей местности, отметили в горадминистрации.

Проект, ранее выбранный для строительства в этом месте, теперь не подходит из-за появившихся рядом жилых домов. Нарушаются требования по инсоляции – солнце не попадет в шесть учебных классов. Между тем, чтобы получить областные и федеральные средства, городская администрация все же должна предъявить проектно-сметную документацию.