Тольяттинцы триумфально выступили на чемпионате мира по армлифтингу

13-14 мая в Санкт-Петербурге состоялся чемпионат мира по армлифтингу (версия APL), в котором приняли участие атлеты Самарской области.

Яркое спортивное шоу, участие в котором приняли выдающиеся мастера, многие медийные лица, лучшие армлифтеры планеты, собрало более 130 спортсменов из 18-ти стран мира.

В рамках петербургского чемпионата уже второй раз был проведен международный турнир по кистевой тяге гири. Эту новомодную разновидность силового спорта впервые внедрили в Тольятти усилиями создателя вида Сергея Федорова. Многие армлифтеры приняли участие в состязании «кистевиков».

Как сообщает АСМ «СПОРТИКО», отличного результата среди армлифтеров добился тольяттинец Дмитрий Сергейченков, удостоившийся трех медалей в разных видах программы. По одной медали международного турнира по кистевой тяге гири завоевали члены клуба «Светогор» при Центре физкультуры и спорта г. о. Тольятти. В номинации гири весом 32 кг победу в остром соперничестве одержал Алексей Бикметов – 236 подъемов, а третьим стал Александр Стемповский – 208 баллов. Сергей Федоров, которого можно причислить к ветеранам силового спорта в силу возраста – 51 год, с большим преимуществом победил в номинации гири весом 40 кг. У него абсолютно лучший результат – 139 баллов.

Что интересно, победители турнира награждались теми же призами и медалями, что и призеры чемпионата мира по армлифтингу.