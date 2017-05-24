Сергей Анташев встретился с руководством «Джи Эм-АВТОВАЗ»

23 мая глава Тольятти Сергей Анташев встретился с генеральным директором ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» Ромуальдом Рытвински.

Градоначальник неоднократно заявлял о необходимости возобновить работу Совета директоров в городе. Месяц назад, в том числе этот вопрос, глава города обсуждал с президентом ПАО «АВТОВАЗ» Николя Мором. Сергей Анташев убежден, что мнение руководителей промпредприятий должно учитываться представителями власти при принятии важных для города решений, и сотрудничество с такими компаниями – одно из наиболее важных направлений работы администрации.

– «Джи Эм-АВТОВАЗ» является одним из стратегических партнеров города в социально-экономическом плане, – подчеркнул Анташев – зарплата работников этого завода выше среднестатистической по городу. Тольяттинцы хотят здесь работать и производить качественные автомобили.

Участники встречи обсудили текущую деятельность, планы компании, и возможности дальнейшего взаимодействия. Также глава городского округа ответил на вопросы, касающиеся актуальных для города тем: состояния дорог, ЖКХ и городского хозяйства, сообщает пресс-служба городской администрации.

В завершение встречи генеральный директор ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» поблагодарил главу Тольятти за визит и пожелал ему успехов на новом посту.