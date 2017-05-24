Тольяттинцы выбрали главную улицу города, которая получит новую жизнь

В рамках федерального проекта по развитию моногородов на общероссийском сайте моногорода.рф проходило голосование по определению главной улицы Тольятти и незамедлительного ее благоустройства. До 15 марта в нем принимали участие разные слои населения Тольятти, которые включились в своеобразный спор – какая улица нашего города достойна считаться главной, а значит и получит обновление.

В лидеры попали две магистрали Автозаводского и Центрального районов – ул. Революционная и ул. Карла Маркса.

В администрации города справедливо расценили, что ул. Революционную и без того ожидают масштабные изменения в рамках программы «Пять шагов благоустройства». Здесь будет построен выставочный зал со сквером, игровыми площадками, фонтаном в честь 50-летия АВТОВАЗа и выпуска первого автомобиля. К тому же дорожное полотно магистрали находится в хорошем состоянии и на гарантийном обслуживании. Чего не скажешь об ул. Карла Маркса, отдельные участки которой уже практически лишены асфальта. При этом, улица является аортой исторической части Тольятти, открывает въезд в район, протекая вдоль объектов исторического наследия, через Центральный парк.

В результате, с учетом позиции жителей города и при поддержке администрации, решено реконструировать именно ул. Карла Маркса. Ремонтные работы начались четвертого мая и закончатся в начале августа, сообщает городская администрация.

Магистраль ожидают масштабные ремонтные работы на общую сумму 118 млн рублей. Помимо полной замены асфальтового полотна, на всем ее протяжении (2,5 км) заменят бортовой камень и бордюры. Разметка на улице будет нанесена с помощью термопластика. Помимо этого, установят новые остановочные павильоны, около 30 дорожных знаков и 65 погонных метров пешеходных ограждений. Тем временем департамент городского хозяйства приступил к обрезке сухих кустарников и веток деревьев на аллее между двумя проезжими частями улицы. Таким образом, Тольятти получит совершенно новую улицу, по-настоящему достойную центра города.