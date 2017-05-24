С начала года на дорогах Тольятти 110 пешеходов получили травмы, четверо погибли

В этом году на дорогах Тольятти произошло 109 наездов на пешеходов, 4 человека в них погибли, 110 получили тяжелые травмы. Только на пешеходных переходах произошло 43 наезда на пешеходов.

23 мая на улицах Тольятти проводился рейд, направленный на снижение количества ДТП, связанных с наездами на пешеходов на переходах. В рамках данного мероприятия, инспекторы ДПС особое внимание уделяли пресечению таких нарушений ПДД как переход проезжей части в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил проезда регулируемых пешеходных переходов и перекрестков, невыполнение водителями требований уступить дорогу пешеходам на пешеходных переходах. За время проведения мероприятия в отношении 9 водителей составлены административные материалы за нарушения правил проезда пешеходных переходов. Кроме этого, к административной ответственности привлечены 3 пешехода – они переходили проезжую часть вне пешеходного перехода, сообщает Отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти.

Сотрудниками ГИБДД осуществлялось информирование населения через громкоговорящие устройства патрульных автомобилей. Работа осуществлялась на оживленных улицах города, вблизи пешеходных переходов и на наиболее аварийно-опасных участках дороги. Дорожные полицейские раздавали пешеходам памятки о важности соблюдения ПДД, напоминая, как правильно переходить дорогу, о важности использования световозвращающих элементов.