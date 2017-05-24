В поселке Поволжский мужчина выстрелил сыну в голову

В дежурную часть полиции поступило сообщение из медицинского учреждения об инциденте в квартире дома, расположенного на улице Вавилова.

Полицейские установили, что между сыном 1980 года рождения и отцом возник конфликт, в ходе которого 62-летний мужчина выстрелил своему родственнику в голову. В результате полученной травмы потерпевший скончался на месте происшествия.

Сотрудники полиции задержали ранее не судимого подозреваемого, который сознался в содеянном, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В настоящее время по признакам убийства Следственным управлением СКР по Самарской области возбуждено уголовное дело. Предполагаемое орудие преступление изъято с места происшествия. Расследование продолжается.