В поселке Поволжский мужчина выстрелил сыну в голову

В дежурную часть полиции поступило сообщение из медицинского учреждения об инциденте в квартире дома, расположенного на улице Вавилова.

Полицейские установили, что между сыном 1980 года рождения и отцом возник конфликт, в ходе которого 62-летний мужчина выстрелил своему родственнику в голову. В результате полученной травмы потерпевший скончался на месте происшествия.

Сотрудники полиции задержали ранее не судимого подозреваемого, который сознался в содеянном, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В настоящее время по признакам убийства Следственным управлением СКР по Самарской области возбуждено уголовное дело. Предполагаемое орудие преступление изъято с места происшествия. Расследование продолжается.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 24.05.2017 18:25 [120] (0)
  4. версия для печати
...
...

© 1997-2015, TLT.ru
При полном или частичном цитировании материалов, ссылка на TLT.ru обязательна.
Для Интернет-изданий - гиперссылка на TLT.ru
Все материалы данного информационного портала, не предназначены к посмотру лицами не достигшими возраста 16 лет.

Телефон: 770-757
Редакция: reporter@tlt.ru
Отдел рекламы: reklama@tlt.ru

 Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Система Orphus