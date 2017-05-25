В администрации Тольятти ждут заявлений от граждан о нарушениях в сфере ритуальных услуг

Специалистами администрации городского округа Тольятти организован прием заявлений о фактах нарушения прав граждан в сфере предоставления ритуальных услуг.

Жители города могут обратиться с жалобой по следующим вопросам:

- взимание платы кем-либо за предоставление места для погребения умершего на муниципальном кладбище, в том числе рядом с захоронением супруга или близкого родственника, а также в существующую могилу;

- необоснованный отказ в предоставлении места для погребения умершего рядом с существующим захоронением супруга или близкого родственника, а также в существующую могилу;

- оказание ритуальных услуг без заключения договора, внесение в договор услуг, фактически не оказанных потребителю;

- взимание платы за оказанные ритуальные услуги без оформления документов, подтверждающих факт оплаты;

- навязывание потребителю дополнительных и дорогостоящих услуг;

- незаконное предоставление информации об умершем и месте жительства его родственников сотрудниками организаций, имеющими доступ к данной информации в связи с выполнением ими служебных обязанностей;

- необоснованный отказ сотрудниками администрации в приеме заявления, предоставлении консультативной помощи в сфере предоставления ритуальных услуг.

По этим и другим вопросам граждане могут сообщать по телефону доверия: 54-38-19 (круглосуточно).

Консультирование по вопросам похоронного дела, предоставления ритуальных услуг, содержания мест погребения городского округа Тольятти осуществляется специалистами департамента городского хозяйства администрации городского округа Тольятти по адресу: г. Тольятти, ул. К. Маркса, 42, каб. 111, телефон для консультаций 54-31-16.