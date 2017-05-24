В Госдуму внесли проект о наказании за препятствование работе врачей

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов внес в Госдуму законопроект, предлагающий ввести уголовную ответственность за препятствование работе врачей, сообщает пресс-служба фракции.

Ранее в Госдуму уже были внесены законопроекты о защите медицинских работников и пациентов, разработанные вице-спикером Госдумы Ириной Яровой и председателем думского комитета по охране здоровья Дмитрием Морозовым при участии министра здравоохранения Вероники Скворцовой. Они устанавливают два вида ответственности: уголовную и административную за сам факт воспрепятствования законной деятельности врача путем удержания, угроз и создания ему препятствий по доступу к больному.

"Фракция подготовила законопроект, направленный на защиту наших врачей, прежде всего, работников "скорой помощи"… Мы предлагаем дополнить Уголовный кодекс новой статьей о воспрепятствовании законной деятельности, либо законным требованиям медицинских работников", — говорится в сообщении.

Уточняется, что если эти действия повлекли причинение вреда средней тяжести здоровью третьего лица, наказанием может стать штраф до 40 тысяч рублей, исправительные работы сроком до года, либо арест на срок до четырех месяцев. Если же здоровью третьего лица нанесен тяжкий вред, виновный наказывается принудительными работами либо лишением свободы на срок до четырех лет.