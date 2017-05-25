Гандболистки «Лады-2» завоевали «бронзу» чемпионата России

В Звенигороде завершился четвертый тур финального этапа (за 1-6-е места) чемпионата России-2016/2017 (лига команд дублирующего состава).

Накануне, обыграв в очном поединке главных конкурентов в борьбе за бронзовые медали сезона — волгоградское «Динамо-2» 25:24, тольяттинки из «Лады-2» заняли третье место в итоговой таблице, сообщает управление физкультуры и спорта мэрии.

Чемпионками в этом году стали дублеры «Звезды» (Звенигород), москвички из «Луч» — УОР№1 — обладательницы «серебра».

Сегодня, уже в ранге бронзовых призеров, тольяттинки вничью 29:29 разошлись с «Ростовом-Дон-2».
  1. Спорт
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  3. 25.05.2017 09:07 [138] (0)
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