В Тольятти на проспекте Степана Разина прикрыли незаконное игорное заведение

С целью пресечения незаконной игорной деятельности 18 мая работниками прокуратуры города Тольятти совместно с сотрудниками О ЭБ и ПК У МВД России по г. Тольятти и представителями общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» осуществлен выезд по предполагаемому адресу работы игорного заведения ( г. Тольятти, проспект Степана Разина, 19А).

В момент осмотра помещения на месте находились 4 игрока и администратор заведения, которые пояснили, что играли в автоматы с целью получения выигрыша, денежные средства игроки предварительно передавали администратору, сообщает прокуратура региона.

На месте происшествия обнаружены и изъяты денежные средства, 12 моноблоков, 1 сервер, 1 WiFi-роутер.

По данному факту 23.05.2017 следственным отделом по Автозаводскому району г. Тольятти СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ.

В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия. Ход расследования взят прокуратурой города Тольятти на контроль.